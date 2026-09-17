Άγρια επίθεση από σκυλιά δέχθηκε μια 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Το ανήλικο κορίτσια έφερε σοβαρά τραύματα στα πόδια και στα χέρια της.

Ο πατέρας της 12χρονης μίλησε για το περιστατικό στο Thestival και τόνισε πως «η επίθεση της αγέλης στο παιδί μου έγινε την Τετάρτη κατά τις 8 το βράδυ την ώρα που το παιδί επέστρεφε στο σπίτι μας από ένα φιλικό σπίτι όπου είχε πάει».

Κατά τη διάρκεια της επιστροφής της ανήλικης σε ένα σημείο της διαδρομή ένα από τα πέντε σκυλιά γαύγισε αρχικά στο κορίτσι και εκείνο φοβήθηκε και ξεκίνησε να τσιρίζει, ενώ στη συνέχεια της όρμησαν.

Γείτονες ακούγοντας τις φωνές, έσπευσαν να βοηθήσουν τη 12χρονη, η οποία μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό αντιμετώπισαν τα τραύματα της μικρής κοπέλας, ενώ μάλιστα της χορήγησαν και αντιλυσσικό ορό.

«Δεν χρειάστηκε να της κάνουν ράμματα αλλά τα τραύματα είναι αρκετά βαθιά» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πατέρας της. Στις εικόνες αποτυπώνονται τα τραύματα του κοριτσιού από την επίθεση των σκυλιών.

«Είναι σοκαρισμένη από την επίθεση που δέχτηκε από την αγέλη» τόνισε ο πατέρας της προσθέτοντας «το ίδιο βράδυ εμείς κάναμε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Ωραιοκάστρου και ζητάμε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου» ενώ σήμερα το πρωί «το παιδί εξετάστηκε και από ιατροδικαστή».

«Υπήρξε και επικοινωνία με το Δήμο, μου τηλεφώνησαν καθώς τους κοινοποιήθηκε η καταγγελία και η μήνυση» κατέληξε ο πατέρας της 12χρονης.