Στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης διακομίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες μια 13χρονη, η οποία φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος και υπέστη πολλαπλά κατάγματα.

Η ανήλικη εντοπίστηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα, τραυματισμένη στην πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η 13χρονη να έπεσε από κάποιον όροφο του ξενοδοχείου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη.

Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να λαμβάνουν καταθέσεις από εργαζομένους του ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα αναζητούνται δύο αλλοδαποί που φέρεται να βρίσκονταν μαζί με την ανήλικη την ώρα του περιστατικού.

Η 13χρονη, η οποία ήταν σε θέση να αναφέρει την ηλικία της, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με πολλαπλά κατάγματα.