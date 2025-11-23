Ακόμα μία υπόθεση με κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα σημειώθηκε στην Θεσσαλονίκη.

Δύο 14χρονες με καταγωγή από τη Γεωργία περπατούσαν στην παραλία της Καλαμαριάς, όταν η μία λιποθύμησε.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν πολίτες για να βοηθήσουν τα κορίτσια. Κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Ελληνική Αστυνομία. Εκεί διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η 14χρονη που λιποθύμησε παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο ενώ η φίλη της μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς στο Τμήμα Ασφάλειας Τούμπας- Τριανδρίας, για προστατευτική φύλαξη. Εκεί η 14χρονη δήλωσε πως είχαν αγοράσει 2 μπουκάλια βότκα και 4 μπουκάλια ρετσίνα από μίνι μάρκετ, τα οποία και κατανάλωσαν.

Ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ αναζητείται από την Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: Thestival