Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος έβγαινε από τις ανδρικές τουαλέτες κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, ενώ μία 17χρονη από τις γυναικείες, στην περιοχή του Ευόσμου. Τότε ο άνδρας άρχισε να χαϊδεύει επιδεικτικά τα γεννητικά του όργανα μπροστά της.

Η καταγγελλόμενη πράξη φέρεται να τελέστηκε, το απόγευμα της Κυριακής, 15 Μαρτίου.

Ο συλληφθείς, με τις δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα.