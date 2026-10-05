Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν σοβαρής καταγγελίας που υπέβαλε η συνομήλικη σύντροφός του στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας σε βάρος της κατά τον τελευταίο μήνα, καθώς και άγριο βασανισμό του κατοικίδιου σκύλου τους.

Σε βάρος του 18χρονου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βασανισμό ζώου συντροφιάς και πλημμεληματική για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη.

Οι αποκαλύψεις της 18χρονης

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 18χρονη απευθύνθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης για να καταγγείλει τη βίαιη συμπεριφορά του συντρόφου της.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 18χρονος άσκησε πρόσφατα σωματική βία σε βάρος της, ενώ διευκρίνισε ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένο επεισόδιο. Ειδικότερα, ανέφερε ότι μέσα στον τελευταίο μήνα είχαν προηγηθεί ακόμη δύο παρόμοια περιστατικά ξυλοδαρμού και λεκτικών απειλών.

Αστυνομικοί του Γραφείου Ενδοοικογενειακής Βίας κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντόπισαν τον 18χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Βασάνιζε τον σκύλο για να την εκβιάσει ψυχολογικά

Ιδιαίτερα ειδεχθείς είναι οι λεπτομέρειες που περιέγραψε το θύμα σχετικά με τη μεταχείριση του κατοικίδιου ζώου της οικογένειας.

Όπως κατέθεσε η 18χρονη:

Ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε τον σκύλο ως εργαλείο ψυχολογικού εξαναγκασμού και τρομοκράτησης της ίδιας.

Κατά τη διάρκεια των βίαιων ξεσπασμάτων του, άρπαζε το ζώο, το κρατούσε ανάποδα στον αέρα και απειλούσε ότι θα το πνίξει μπροστά στα μάτια της.

Η ποινική δίωξη σε βάρος του 18χρονου

Ο 18χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου σε βάρος του απαγγέλθηκαν σοβαρές κατηγορίες.

Συγκεκριμένα, η ποινική δίωξη περιλαμβάνει:

Βασανισμό ζώου συντροφιάς κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα). Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη (πλημμέλημα). Απειλή κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα). Παράνομη βία (πλημμέλημα).

Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ή μη, παραμένει υπό κράτηση.