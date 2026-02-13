Σχεδόν 200.000 ευρώ σε πρόστιμα επέβαλε η Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή, στο πλαίσιο εκτεταμένων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από τις 10 έως τις 12 Φεβρουαρίου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, τα ελεγκτικά κλιμάκια προχώρησαν στην επιβολή διοικητικών προστίμων συνολικού ύψους 199.000 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν την εμπορία απομιμητικών προϊόντων, σύμφωνα με τον Ν. 4712/2020, καθώς και για παραβίαση των κανόνων εμπορίας και διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών (Υ.Α. 91354/2017). Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 15.009 τεμάχια απομιμητικών ειδών – μεταξύ αυτών ενδύματα, υποδήματα, αξεσουάρ, παιχνίδια και κοσμήματα – τα οποία βρέθηκαν σε μεγάλες αποθήκες της περιοχής.

Οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν οδήγησαν άμεσα στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, με τα πρόστιμα να αποτελούν ένα από τα υψηλότερα που έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, και συγκεκριμένα με την Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛΥΤ) και την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την καταστροφή των κατασχεθέντων προϊόντων.

Στελέχη της ΔΙ.Μ.Ε.Α. επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε όλη τη χώρα, με βασικό στόχο την προστασία των καταναλωτών και την πάταξη του παραεμπορίου, προειδοποιώντας ότι τα πρόστιμα για αντίστοιχες παραβάσεις θα είναι άμεσα και αυστηρά.