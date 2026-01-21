Στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού-Ευόσμου κατέθεσε σήμερα καταγγελία μία 20χρονη από τη Θεσσαλονίκη αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι έπεσε θύμα συνεχούς σεξουαλικής κακοποίησης από τον σύντροφο της μητέρας της επί πολλά χρόνια.

Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει πως τα περιστατικά άρχισαν πριν συμπληρώσει τα 14 της χρόνια και συνεχίστηκαν μέχρι τα 19, όταν, όπως αναφέρει, ο 71χρονος σήμερα σύντροφος της μητέρας της προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην καταγγελία, τα περιστατικά συνέβαιναν μέσα στο σπίτι και σε περιόδους που η μητέρα απουσίαζε, χωρίς εκείνη να γνωρίζει τι βίωνε η κόρη της.

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε πως ο 71χρονος την απειλούσε με μαχαίρι ώστε να μην αναφέρει όσα βίωνε και να μη μιλήσει σε κανέναν γι’ αυτά.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι αστυνομικές αρχές διενεργούν προανάκριση, συγκεντρώνοντας στοιχεία για τη διαλεύκανση της καταγγελίας και την ενδεχόμενη ποινική διαδικασία.