Το βράδυ της Κυριακής 1 Νοέμβριου, λίγο μετά τις 23:30, στη δυτική Θεσσαλονίκη, αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν έναν 20χρονο, επειδή η μοτοσικλέτα του δεν έφερε πινακίδα.

Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί στο σήμα τους και διέφυγε αναπτύσσοντας ταχύτητα προς την Περιφερειακή Οδό, κάνοντας μάλιστα χειρονομίες στους αστυνομικούς που τον ακολουθούσαν.

Επικίνδυνοι ελιγμοί και τροχαίο

Η καταδίωξη συνεχίστηκε προς την περιοχή της Νεάπολης, με τον νεαρό να παραβιάζει τρία κόκκινα φανάρια.

Στην προσπάθειά του να διαφύγει, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του δικύκλου στο ύψος της Πολίχνης και να προσκρούσει σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Ο 20χρονος συνελήφθη άμεσα στο σημείο, χωρίς να έχει υποστεί κάποιον τραυματισμό από τη σύγκρουση.

Κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα, άδεια και ασφάλεια

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο νεαρός είχε δηλώσει την απώλεια των πινακίδων στα τέλη του περασμένου Ιουνίου.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι από τα μέσα Ιουλίου του 2026 του είχε αφαιρεθεί η άδεια κυκλοφορίας, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς δίπλωμα ικανότητας και χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο.