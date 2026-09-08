Σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ένας 22χρονος από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αφού κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος της 18χρονης συντρόφου του.

Παράλληλα, το δικαστήριο του επέβαλε αυστηρούς περιοριστικούς όρους, απαγορεύοντάς του πλήρως να πλησιάζει ή να επικοινωνεί με το θύμα.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, όταν το ζευγάρι ενεπλάκη σε έντονο λεκτικό καβγά με αφορμή μηνύματα που εντόπισε η 18χρονη στο κινητό τηλέφωνο του νεαρού.

Σύμφωνα με την κατάθεση της παθούσας, η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε γρήγορα, με τον κατηγορούμενο να της επιτίθεται με σφαλιάρες και κλωτσιές, ενώ στη συνέχεια τη χτύπησε στο κεφάλι χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Η νεαρή γυναίκα αποκάλυψε στο δικαστήριο ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που υποβαλλόταν σε κακοποίηση, καθώς ανάλογα βίαια επεισόδια είχαν επαναληφθεί και στο πρόσφατο παρελθόν.

Κατά την απολογία του, ο 22χρονος ζήτησε συγγνώμη και παραδέχθηκε το λάθος του, προσπάθησε, όμως, να υποβαθμίσει την ένταση της επίθεσης, υποστηρίζοντας ότι δεν χτύπησε τη σύντροφό του στον βαθμό που εκείνη περιέγραψε.

Μάλιστα, επιχείρησε να αντιστρέψει τους ρόλους, ισχυριζόμενος ότι σε προγενέστερα περιστατικά ήταν ο ίδιος το θύμα ενδοοικογενειακής βίας.