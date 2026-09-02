Στα χέρια των αστυνομικών αρχών της Θεσσαλονίκης κατέληξε ένας 22χρονος με καταγωγή από το Αφγανιστάν, ο οποίος επιτέθηκε και λήστεψε μια 28χρονη γυναίκα κατά τη διάρκεια ερωτικής συνεύρεσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 1 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της οδού Γιαννιτσών. Ο νεαρός είχε συμφωνήσει προηγουμένως με την 28χρονη, το αντίτιμο των 20 ευρώ για τις υπηρεσίες της.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της επαφής, απαίτησε να του επιστραφούν τα χρήματα και άρχισε να τη γρονθοκοπεί, καταφέρνοντας να τα αποσπάσει.

Η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, περιγράφοντας το συμβάν. Μετά από άμεση κινητοποίηση και αναζητήσεις στην περιοχή, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 22χρονο λίγη ώρα αργότερα και του πέρασαν χειροπέδες.