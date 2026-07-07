Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με 23χρονη βουλγαρικής καταγωγής να εντοπίζεται νεκρή μέσα σε διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή κοπέλα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε διαμέρισμα στην περιοχή της Νεάπολης το μεσημέρι της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Οι γονείς της την αναζητούσαν δίχως όμως αποτέλεσμα. Τότε κοντινό της πρόσωπο μετέβη στο διαμέρισμα, στο οποίο διέμενε και εντόπισε την σορό της.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής και από τη μακροσκοπική εξέταση της σορού, καθώς και από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει που αστυνομικές Αρχές μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν προκύψει ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Η ιατροδικαστική εξέταση της σορού αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της νεαρής γυναίκας.

Πηγή: Thestival