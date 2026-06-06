Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου , στην περιοχή του Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας 24χρονης γυναίκας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 06:30 το πρωί, στην οδό Κομνηνών 73.

Οι πρώτες αναφορές γύρω από τις συνθήκες του ατυχήματος δείχνουν ότι η νεαρή γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει πεζή το οδόστρωμα όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αστικό λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στη κοπέλα.

Στη συνέχεια, η 24χρονη διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα εξετάζονται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.