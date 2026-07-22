Ένας 25χρονος ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης απάτης που σημειώθηκε στα τέλη Απριλίου σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, με θύμα μία 43χρονη γυναίκα.

Ο νεαρός, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, κατάφερε να πείσει τη γυναίκα να συγκεντρώσει σε μία σακούλα το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, έξι χρυσές λίρες, καθώς και χρυσά κοσμήματα και ρολόγια χειρός συνολικής αξίας 4.500 ευρώ.

Στη συνέχεια, την καθοδήγησε να αφήσει τη σακούλα απέναντι από την κατοικία της, από όπου και την παρέλαβε ο ίδιος.

Η σχετική δικογραφία σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαγκαδά και υποβάλλεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.