Δικογραφία σε βάρος 26χρονου για πορνογραφία ανηλίκων σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από καταγγελία για την αποστολή γυμνών φωτογραφιών ανήλικης μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο 26χρονος φέρεται, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνομιλίας με την ανήλικη, να της ζήτησε και να έλαβε φωτογραφίες που απεικόνιζαν γυμνά μέρη του σώματός της.

Η υπόθεση τέθηκε υπόψη της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ψηφιακή έρευνα, σε συνεργασία με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών ιχνών διαπιστώθηκε ότι αυτά αντιστοιχούσαν σε σύνδεση διαδικτύου στην κατοικία του 26χρονου.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο σκληροί δίσκοι, ενώ από τον επιτόπιο έλεγχο των συσκευών προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι κατασχεθείσες συσκευές εστάλησαν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.