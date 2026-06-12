Σε ποινή φυλάκισης 28 μηνών με τριετή αναστολή, καταδίκασε τελεσίδικα το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης γιατρό που με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού εισέπραττε «φακελάκια» από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής που διεξάγονταν σε δημόσιο νοσοκομείο κρίνοντάς τον ένοχο για το αδίκημα της δωροληψίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, μειώνοντας την αρχική ποινή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου κατά δύο μήνες. Ο γιατρός, ο οποίος εκμεταλλευόταν την ιδιότητά του για να πλουτίζει σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας, έχει ήδη απομακρυνθεί από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα.

Η έρευνα των «Αδιάφθορων» και η ταρίφα των 100 έως 5.000 ευρώ

Ο γιατρός είχε παραπεμφθεί σε δίκη έπειτα από επώνυμες καταγγελίες πολιτών, τις οποίες ανέλαβε να διερευνήσει η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. και αφορούσε το διάστημα 2018-2020.

Η δράση του

Αν και η αρχική ποινική δίωξη περιελάμβανε 20 ξεχωριστές περιπτώσεις δωροληψίας, το Εφετείο τον καταδίκασε τελικώς για 9 αποδεδειγμένες περιπτώσεις.

Τα αθέμιτα οικονομικά ωφελήματα που απαιτούσε και εισέπραττε ο γιατρός κυμαίνονταν, ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, από 100 έως και 5.000 ευρώ ανά χειρουργική επέμβαση.

Πώς παρέκαμπτε το σύστημα

Οι χειρουργικές πράξεις αγγειοπλαστικής πραγματοποιούνταν σε δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης με δύο συγκεκριμένες μεθόδους: Την παράκαμψη της επίσημης λίστα αναμονής του νοσοκομείου, εις βάρος άλλων ασθενών που περίμεναν τη σειρά τους, αλλά και τις εικονικές εισαγωγές μέσω του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις περιπτώσεις αυτές είχαν παραπεμφθεί σε δίκη και οι εμπλεκόμενοι ασθενείς ή συγγενείς τους για δωροδοκία υπαλλήλου, οι οποίοι ωστόσο αθωώθηκαν, καθώς κρίθηκε ότι λειτούργησαν υπό καθεστώς πίεσης και ανάγκης για την υγεία των δικών τους ανθρώπων.

«Σκευωρία συναδέλφων» δήλωσε ο καρδιολόγος

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις αξιόποινες πράξεις που του αποδίδονται και υποστήριξε ότι έπεσε θύμα μιας καλοστημένης σκευωρίας, η οποία ενορχηστρώθηκε από συναδέλφους του λόγω επαγγελματικών αντιζηλιών.

Ο κατηγορούμενος καρδιολόγος απομακρύνθηκε από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα, όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα.

Ο ίδιος γιατρός έχει καταδικαστεί, για άλλη υπόθεση φερόμενης δωροληψίας, σε φυλάκιση 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, αλλά η υπόθεση αυτή δεν έχει τελεσιδικήσει και εκκρεμεί στο Εφετείο.