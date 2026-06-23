Στη σύλληψη μιας 29χρονης υπηκόου Ρουμανίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, ως υπαίτιας για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε με θύμα έναν 24χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το θύμα είναι ελληνικής καταγωγής και σύντροφος της συλληφθείσας.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα περίπου στις 10:00 το πρωί, μέσα σε διαμέρισμα που βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Πόλης. Κατά τη διάρκεια καβγά που ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, η 29χρονη επιτέθηκε με μαχαίρι στον 24χρονο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Ο νεαρός άνδρας διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Βάσει των πρώτων πληροφοριών, φέρει τουλάχιστον δύο μαχαιριές, με τη μία από αυτές να εντοπίζεται στη θωρακική χώρα.

Η 29χρονη γυναίκα βρίσκεται υπό κράτηση, ενώ η προανάκριση από την Αστυνομία είναι σε πλήρη εξέλιξη για τη διαλεύκανση των συνθηκών του επεισοδίου.