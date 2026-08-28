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Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από μια επικίνδυνη πορεία με δίκυκλο στις ανατολικές συνοικίες της πόλης το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυγούστου.

Ανάποδα σε μονοδρόμους, κόκκινα και τροχαίο ατύχημα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 30χρονος υπέκυψε σε σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, ο δράστης κινήθηκε αντίθετα σε ρεύματα κυκλοφορίας κεντρικών οδών της ανατολικής Θεσσαλονίκης, εισήλθε ανάποδα σε μονοδρόμους και παραβίασε διαδοχικά ερυθρούς σηματοδότες.

Η επικίνδυνη αυτή πορεία είχε ως αποτέλεσμα την εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Κατά τη σύλληψη, ο 30χρονος δεν παραδόθηκε αμέσως, καθώς προέβαλε αντίσταση και έκανε χρήση βίας σε βάρος των αστυνομικών.

Οι αρχές καταλόγισαν στον συλληφθέντα συνολικά 18 παραβάσεις του ΚΟΚ.

Το συνολικό ύψος των χρηματικών προστίμων που του επιβλήθηκαν ανέρχεται στο ποσό των 18.590 ευρώ.