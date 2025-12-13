Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Νεάπολης Συκεών το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη.

Γείτονες εντόπισαν το μικρό παιδί στο δρόμο – Ειδοποίησαν τις Αρχές

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιήθηκαν, ο 32χρονος άφησε το δύο ετών παιδί μόνο του στο σπίτι, προκειμένου να πάει στο Σχολείο για να παραλάβει τα υπόλοιπα ανίψια. Ο μικρός βγήκε στους δρόμους της Νεάπολης και ξεκίνησε να περιπλανιέται. Ευτυχώς, το παιδί εντοπίστηκε εγκαίρως από γείτονες του 32χρονου, οι οποίοι προχώρησαν στη σχετική καταγγελία.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.