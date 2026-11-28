Στη σύλληψη ενός 32χρονου Ολλανδού προχώρησαν αστυνομικοί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά από διαδοχικά περιστατικά σε δύο καταστήματα εστίασης και ένα σούπερ μάρκετ, το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας μπήκε αρχικά σε κατάστημα εστίασης, όπου φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος υπαλλήλου, να προκάλεσε φθορές και να εξύβρισε εργαζομένους.

Στη συνέχεια πήγε σε δεύτερο κατάστημα εστίασης και, απειλώντας με τη χρήση αντικειμένου, επιχείρησε να αφαιρέσει χρήματα, χωρίς να τα καταφέρει.

Ακολούθως, φέρεται να έκλεψε διάφορα προϊόντα από σούπερ μάρκετ της ίδιας περιοχής. Τα προϊόντα επιστράφηκαν κατά τη σύλληψή του.

Ο 32χρονος συνελήφθη από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.