Στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» διακομίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου ένας 32χρονος με τραύμα από μαχαίρι στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα δύο άνδρες πλησίασαν το θύμα στη περιοχή της Νεάπολης, με σκοπό να τον ληστέψουν. Ο 32χρονος απώθησε τον έναν δράστη, ωστόσο ο δεύτερος τράβηξε μαχαίρι και τον τραυμάτισε στην κοιλιακή χώρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο «Παπανικολάου». Η Αστυνομία ερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δράστες της επίθεσης στον 32χρονο.

Πηγή: thestival