340 κλήσεις για παροχές βοηθείας, λόγω της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, μέχρι τις 11 το πρωί.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Οι Αρχές προχώρησαν σε 14 κοπές δέντρων και 12 αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ σε σχετική ενημέρωση συστήνεται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών. Σημειώνεται ότι η παροχή βοήθειας συνεχίζεται.