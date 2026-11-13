Συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε έναν 34χρονο, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ομοφοβική επίθεση εναντίον 23χρονου ατόμου της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Το δικαστήριο αναγνώρισε τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά των πράξεών του, καταδικάζοντάς τον για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής.

Το χρονικό της επίθεσης στον Λευκό Πύργο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στις 12 Μαρτίου 2024 στο πλακόστρωτο του Λευκού Πύργου. Όπως κατέθεσε ο 23χρονος, ενώ καθόταν στην παραλία, τον προσέγγισαν δύο άτομα. Ο ένας εξ αυτών άρχισε να τον εξυβρίζει χυδαία για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά της σωματικής του ακεραιότητας, λέγοντάς του μεταξύ άλλων «θα σε πετάξω στη θάλασσα».

Το θύμα περιέγραψε στο δικαστήριο τον φόβο που ένιωσε, εξηγώντας πως αντέδρασε βγάζοντας το κινητό του τηλέφωνο για να καταγράψει το συμβάν. Το οπτικοακουστικό υλικό αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς αξιοποιήθηκε από τις αρχές μετά την καταγγελία και οδήγησε στην ταυτοποίηση του δράστη και την άσκηση ποινικής δίωξης.

Η στοχοποίηση μέσω τηλεόρασης και η στάση του κατηγορουμένου

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η επίθεση αυτή σημειώθηκε μόλις τρεις ημέρες μετά την άγρια ομαδική ομοφοβική επίθεση που είχε δεχθεί ο ίδιος 23χρονος, μαζί με έναν συνομήλικό του, στην πλατεία Αριστοτέλους. Όπως ανέφερε στην κατάθεσή του ο παθών, ο 34χρονος φαίνεται πως τον αναγνώρισε στον δρόμο επειδή τον είχε δει σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου ο νεαρός είχε εμφανιστεί για να μιλήσει δημόσια για τον εφιάλτη που είχε βιώσει στην πλατεία Αριστοτέλους.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο 34χρονος δεν έδωσε το «παρών» στην αίθουσα, αλλά εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Μέσω της υπεράσπισής του, ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε την πράξη της εξύβρισης και ζήτησε συγγνώμη.

Η δικαστική εξέλιξη για την πλατεία Αριστοτέλους

Παράλληλα, σε εξέλιξη παραμένει η δικαστική διερεύνηση για το πρώτο, ομαδικό περιστατικό της πλατείας Αριστοτέλους. Για εκείνη την υπόθεση έχουν σχηματιστεί δικογραφίες σε βάρος συνολικά 21 ατόμων, εκ των οποίων οι 12 είναι ανήλικοι. Οι κατηγορίες αφορούν σειρά αδικημάτων σε βαθμό πλημμελήματος, με τις περισσότερες υποθέσεις να έχουν ήδη πάρει τον δρόμο για τα αρμόδια δικαστήρια, όπου και εκκρεμεί η εκδίκασή τους.