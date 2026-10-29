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Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, σε κατάστημα ψιλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Πώς συνέβη το περιστατικό
Ειδικότερα, γύρω στις 04:00, ένας 36χρονος υπήκοος Αιγύπτου εισέβαλε στην επιχείρηση και κρατώντας μαχαίρι, απείλησε τον υπάλληλο καταφέρνοντας να αποσπάσει το ποσό των 500 ευρώ από το ταμείο.
Η σύλληψη του 36χρονου
Η διαφυγή του δράστη ωστόσο δεν διήρκησε για πολύ, καθώς οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντάς τον περίπου μία ώρα μετά το περιστατικό.
Ο 36χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.