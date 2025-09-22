Στη σύλληψη ενός 36χρονου ομογενούς από τη Γεωργία προχώρησαν οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελίες ότι παρενόχλησε σεξουαλικά τέσσερα ανήλικα αγόρια, ηλικίας 9 και 11 ετών, την ώρα που έπαιζαν σε Δημοτικό Σχολείο στη Νεάπολη. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο κατηγορούμενος όχι μόνο παρενόχλησε τα παιδιά, αλλά τα ακολούθησε και εκτός του σχολικού χώρου. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης, ζητώντας μάλιστα να εξεταστεί υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Η Αστυνομία τον συνέλαβε και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, όμως η εκδίκαση αναβλήθηκε, λόγω απουσίας των μαρτύρων κατηγορίας.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη συνέχιση της κράτησής του μέχρι να διεξαχθεί η δίκη. Από την πλευρά του, ο 36χρονος υποστήριξε ότι δέχθηκε βία από γονείς και μέσω των συνηγόρων του δήλωσε ότι θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.