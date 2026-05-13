Συνελήφθη χθες στη Θεσσαλονίκη ένας 37χρονος ημεδαπός ο οποίος έβγαζε κρυφά βίντεο σε γυναικείες τουαλέτες και παραλίες.

Συγκεκριμένα, ο 37χρονος συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ευρισκόμενος σε αθλητικό κέντρο της ανατολικής Θεσσαλονίκης, εισήλθε σε μία από τις γυναικείες τουαλέτες και κατά την είσοδο 45χρονης ημεδαπής σε διπλανή καμπίνα, την βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο, κάτω από το διαχωριστικό, εν αγνοία της.

Όταν έγινε αντιληπτός, ο δράστης επιχείρησε να καταστρέψει την συσκευή του κινητού τηλεφώνου πετώντας την αρχικά στην τουαλέτα και στη συνέχεια στο έδαφος.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, παρουσία εισαγγελέα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων, στα οποία, όπως προκύπτει από την έως τώρα ανάλυση, υπάρχει πλήθος εικόνων-φωτογραφιών και βίντεο που απεικονίζουν γυναίκες ή μέρη γυναικείων σωμάτων με εσώρουχα, μαγιό, αλλά και γυμνές, εμφανώς τραβηγμένες σε παραλίες, τουαλέτες και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είτε από κινητό τηλέφωνο είτε από κρυφή κάμερα/μικροκάμερα, ενέργειες που οι παθούσες αγνοούσαν.

Το σύνολο των κατασχεθέντων αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένου και του

κινητού του τηλεφώνου, θα αποσταλούν στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για εργαστηριακή εξέταση.

Ο 37χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στον Εισαγγελέα.