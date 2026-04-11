Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη τη Παρασκευή (10/04), όταν ένας 37χρονος Αιγύπτιος κάρφωσε με αιχμηρό αντικείμενο (σπασμένο γυαλί) τον 20χρονο συγκάτοικό του.

Οι δύο άνδρες είχαν έναν έντονο καβγά, ο οποίος πήρε άλλη τροπή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των δύο αντρών εντός της οικίας τους στην περιοχή της Σταυρούπολης, ο 37χρονος τραυμάτισε τον 20χρονο με καταγωγή από τη Συρία, στο αριστερό ημιθωράκιο.

Ο 20χρονος, τραυματισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ ο 37χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: Thestival