Στη σύλληψη ενός 37χρονου, υπηκόου Αλγερίας, καθώς και δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταδίωξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 25 Ιουνίου.

Το χρονικό της καταδίωξης και η αντίσταση

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην ευρύτερη περιοχή της οδού Μοναστηρίου. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τον 37χρονο να οδηγεί μια μοτοσικλέτα, έχοντας μάλιστα ως συνεπιβάτιδες δύο ανήλικες κοπέλες.

Όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει για τον προβλεπόμενο έλεγχο, ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Αντίθετα, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας εξαιρετικά επικίνδυνους ελιγμούς και προβαίνοντας σε σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το δίκυκλο.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο 37χρονος πρόβαλε σθεναρή σωματική αντίσταση, ενώ σε σωματική έρευνα που του διενεργήθηκε βρέθηκε και κατασχέθηκε μια μικροποσότητα κάνναβης.

Κλεμμένο το δίκυκλο – Χειροπέδες και στις ανήλικες

Η προανάκριση που διενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα αποκάλυψε ότι η μοτοσικλέτα είχε κλαπεί λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα από την περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, αντίσταση, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, καθώς και στη σύλληψη των 2 ανήλικων κοριτσιών που επέβαιναν στην κλεμμένη μοτοσικλέτα, μιας 17χρονης Αλβανικής υπηκοότητας και μιας 16χρονης ημεδαπης.