Συνελήφθη 38χρονος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χθες το μεσημέρι, για ασελγείς πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών.

Σύμφωνα με το thestival.gr ο άνδρας επέβαινε σε αστικό λεωφορείο και φέρεται να θώπευσε μια 16χρονη και να άγγιξε μια συνομήλική της.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το λεωφορείο κινούνταν στη συμβολή των οδών Εγνατία και Λαγκαδά στο Βαρδάρη.

Οι Αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας έσπευσαν στο σημείο και συνέλαβαν τον άνδρα.