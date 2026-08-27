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Στα χέρια των Αστυνομικών Αρχών βρίσκεται ένας 43χρονος Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 26 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες, αφού η 39χρονη σύζυγός του, επίσης αλβανικής καταγωγής, προσήλθε στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου, υποβάλλοντας καταγγελία σε βάρος του για ενδοοικογενειακή βία.

Επικίνδυνοι ελιγμοί και σύλληψη στη Θέρμη

Αμέσως μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του 43χρονου.

Λίγη ώρα αργότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Θέρμης τον εντόπισαν να κινείται στην περιοχή, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο της συζύγου του.

Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, ο 43χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς που έθεταν σε άμεσο κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν, εκείνος αντέδρασε βίαια και προέβαλε σθεναρή αντίσταση στις Αρχές.

Στην κατοχή του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο (χαράκτης).