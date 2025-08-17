Ένας 39χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, για τα αδικήματα της ληστείας και της απόπειρας ληστείας.

Ειδικότερα, ο 39χρονος, σε περιοχή του κέντρου πόλης, με τη χρήση μαχαιριού και βίας αποπειράθηκε να αφαιρέσει αντικείμενα από 18χρονο, ο οποίος τον απώθησε και διέφυγε, ενώ, λίγο αργότερα, με τον ίδιο τρόπο, αφαίρεσε από 21χρονο αλλοδαπό, ένα πακέτο τσιγάρα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ.

Ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση και αναζητήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις. Σε σύντομο χρονικό διάστημα εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς. Τα αφαιρεθέντα αντικείμενα βρέθηκαν στην κατοχή του (πλην του χρηματικού ποσού) και αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.