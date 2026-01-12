Εξιχνιάσθηκε από την Αστυνομία περιστατικό επίθεσης σε βάρος 14χρονης, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2025, σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερις νεαροί, τρεις κοπέλες 17, 13, 12 ετών κι ένα 15χρονο αγόρι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απλή σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και παραβίαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι, βραδινές ώρες της 5ης Οκτωβρίου, προσέγγισαν την ανήλικη παθούσα κι έπειτα από λεκτική διαμάχη, λόγω ερωτικής αντιζηλίας, τρείς εκ των δραστών της προκάλεσαν σωματικές βλάβες, εξυβρίζοντας και απειλώντας την ταυτόχρονα, ενώ η τέταρτη εμπλεκόμενη βιντεοσκοπούσε το συμβάν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.