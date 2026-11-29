Τεράστια ήταν η ταλαιπωρία που βίωσαν οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 57, η οποία πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης – Αθήνας.

Πέντε λεπτά πριν την αποχώρηση του τρένου ενημερώθηκαν ότι χάλασαν οι μηχανές του.

Έτσι μέσα σε σχεδόν «πολικές» θερμοκρασίες οι άνθρωποι βρέθηκαν να περιμένουν επί 43 ολόκληρα λεπτά στην αποβάθρα την αντικατάσταση των μηχανών. Γιατί παρά το γεγονός ότι το τρένο βρισκόταν στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, οι πόρτες παρέμεναν κλειστές και οι επιβάτες έξω στο τσουχτερό κρύο περίμεναν μέχρι να έρθουν οι νέες μηχανές.

Εικόνες από την αναμονή των επιβατών στο κρύο:

Κι όλα αυτά όχι σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό αλλά στη συμπρωτεύουσα της χώρας…

Πηγή: Thess Post