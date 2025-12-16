Ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στους Αμπελόκηπους της Θεσσαλονίκης, όταν ένας 44χρονος άνδρας γεωργιανής καταγωγής επιτέθηκε στη σύντροφό του, 34 ετών και υπήκοο Ουκρανίας, μέσα στο διαμέρισμά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERT News, ο άνδρας φέρεται να προσπάθησε να πνίξει τη γυναίκα χρησιμοποιώντας ένα κορδόνι.

Στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της, παρενέβη ο 14χρονος γιος τους, όμως ο δράστης στράφηκε και εναντίον του, ξυλοκοπώντας τον.

Μετά την επίθεση, ο 44χρονος προσπάθησε να διαφύγει από το σπίτι, αλλά εντοπίστηκε άμεσα και συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική βοήθεια.