Στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου βρέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 15 Νοεμβρίου μια 45χρονη γυναίκα, ενώ περπατούσε μπροστά από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης.

Άμεση κινητοποίηση από το Λιμενικό

Μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν, η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης κινητοποιήθηκε άμεσα, οργανώνοντας συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης τόσο από ξηράς όσο και από θαλάσσης με περιπολικό σκάφος. Η 45χρονη εντοπίστηκε και ανασύρθηκε με ασφάλεια από το νερό με τη χρήση κυκλικού σωσιβίου.

Ακολούθως, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη διακόμισε στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ» για προληπτική ιατρική παρακολούθηση. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η ίδια, βρέθηκε στη θάλασσα επειδή έχασε την ισορροπία της. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.