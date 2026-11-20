Στα χέρια των αστυνομικών αρχών κατέληξε ένας 47χρονος άνδρας το βράδυ της Πέμπτης (19/11) στη Θεσσαλονίκη. Η εμπλοκή του σε τροχαίο συμβάν, το οποίο σημειώθηκε στη δυτική πλευρά της πόλης, οδήγησε στον άμεσο έλεγχό του από τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτοντας μια σειρά από σοβαρές τροχαίες παραβάσεις.

Σύγκρουση υπό την επήρεια οινοπνεύματος

Το περιστατικό καταγράφηκε στην περιοχή του Ευόσμου, όπου ο άνδρας ξένης καταγωγής που οδηγούσε το όχημα ενεπλάκη σε ατύχημα, από το οποίο προέκυψαν αποκλειστικά υλικές ζημιές.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ο 47χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

Στο τιμόνι χωρίς νόμιμη άδεια οδήγησης

Ο έλεγχος των στοιχείων του έβγαλε στην επιφάνεια ακόμη μία παράβαση. Όπως προέκυψε, ο άνδρας δεν διέθετε καν το απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης για το όχημα. Μετά τη διαπίστωση των παραβάσεων και την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο σημείο, ο 47χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.