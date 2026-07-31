Στιγμές τρόμου έζησε ένα 4χρονο κοριτσάκι στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουλίου, γύρω στις 11.

Το παιδί έπαιζε αμέριμνο στον εξωτερικό χώρο ταβέρνας, όταν έπεσε θύμα άγριας επίθεσης από τσακάλι. Το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά και όρμησε πάνω στο κοριτσάκι. Αφού το δάγκωσε στο πρόσωπο, το άρπαξε από την πλάτη και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, άρχισε να το σέρνει για αρκετά μέτρα.

Η αντίδραση των παρευρισκόμενων ήταν ακαριαία, καθώς τόσο οι έντρομοι γονείς όσο και οι υπόλοιποι πελάτες έσπευσαν αμέσως στο σημείο, καταφέρνοντας τελικά να διώξουν το άγριο ζώο και να σώσουν τη μικρή.

Στην περιοχή κλήθηκαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το 4χρονο κοριτσάκι, το οποίο φέρει εμφανή τραύματα στο πρόσωπο από τα δόντια του ζώου, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη νοσηλεία του.

Πηγή: thesspost