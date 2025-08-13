Στη σύλληψη μιας 50χρονης οδηγού προχώρησαν, χθες το μεσημέρι, περιπολούντες αστυνομικοί ομάδας ΔΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη

Η γυναίκα εντοπίστηκε στην περιοχή του Κορδελιού να παραβιάζει τον κόκκινο σηματοδότη.

Σε έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι η οδηγός κατείχε μικροποσότητα ναρκωτικών, ενώ στο όχημα βρέθηκαν δύο μαχαίρια.

Η 50χρονη συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος της αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: thestival.gr