Στη σύλληψη μιας 51χρονης, η οποία πραγματοποίησε βίαιη ληστεία σε βάρος ενός ηλικιωμένου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.
Το χρονικό της επίθεσης και η μεθοδολογία
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Ιουνίου, στην περιοχή της Τούμπας.
Η 51χρονη γυναίκα παραμόνευε έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει ένας 93χρονος, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία.
Μόλις ο ηλικιωμένος άνοιξε την πόρτα για να μπει στο κτίριο, η δράστης εισέβαλε μαζί του στον χώρο της εισόδου.
Εκεί, ασκώντας σωματική βία, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 93χρονο και του απέσπασε το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα.
Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμο και τη σύλληψη της 51χρονης.