Στη σύλληψη μιας 51χρονης, η οποία πραγματοποίησε βίαιη ληστεία σε βάρος ενός ηλικιωμένου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Το χρονικό της επίθεσης και η μεθοδολογία

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 27 Ιουνίου, στην περιοχή της Τούμπας.

Η 51χρονη γυναίκα παραμόνευε έξω από την πολυκατοικία όπου διαμένει ένας 93χρονος, περιμένοντας την κατάλληλη ευκαιρία.

Μόλις ο ηλικιωμένος άνοιξε την πόρτα για να μπει στο κτίριο, η δράστης εισέβαλε μαζί του στον χώρο της εισόδου.

Εκεί, ασκώντας σωματική βία, κατάφερε να ακινητοποιήσει τον 93χρονο και του απέσπασε το χρηματικό ποσό των 260 ευρώ και μία τραπεζική κάρτα.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης οδήγησαν στον εντοπισμο και τη σύλληψη της 51χρονης.