Έντονη αναστάτωση σημειώθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια πτήσης από την Αθήνα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 57χρονος επιβάτης προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά στα μάτια των συνεπιβατών του, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον αέρα.

Αρχικά, ο άνδρας άνοιξε πορνογραφικό υλικό στο κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια άρχισε να αυνανίζεται εντός της καμπίνας. Η συμπεριφορά του προκάλεσε την άμεση αντίδραση και την έντονη ενόχληση των υπολοίπων ταξιδιωτών.

Αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 57χρονου με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο συλληφθείς οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.