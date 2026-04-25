Μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση φαίνεται να επικρατεί στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τους εργαζόμενους να περιγράφουν μία καθημερινότητα γεμάτη κινδύνους, ελλείψεις και αυξανόμενα περιστατικά ατυχημάτων. Από βλάβες σε απορριμματοφόρα μέχρι ανεπάρκεια σε μέσα προστασίας, το τοπίο που διαμορφώνεται προκαλεί έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με τη Θεοδώρα Κερογλίδου, εργαζόμενη και μέλος της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας, τα στοιχεία για το 2025 δείχνουν σημαντική επιδείνωση:

«Στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 2025 είχαμε 84 καταγεγραμμένα εργατικά «ατυχήματα», τα 58 εκ των οποίων στον τομέα καθαριότητας. Πρόκειται για αύξηση 35,5% σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 62».

Όπως επισημαίνει, ο κλάδος της καθαριότητας είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένος, τόσο λόγω της φύσης της εργασίας όσο και εξαιτίας της υποστελέχωσης. Οι εργαζόμενοι καλούνται συχνά να καλύπτουν συνεχόμενες βάρδιες και να εργάζονται πέρα από το κανονικό πενθήμερο, χωρίς επαρκή ξεκούραση».

Παράλληλα, γίνεται λόγος για περιστατικά που δεν καταγράφονται επίσημα, καθώς το ισχύον πλαίσιο απαιτεί σοβαρότερους τραυματισμούς για να κινηθεί διαδικασία διερεύνησης.

«Μετά το νέο νόμο, για να διερευνηθεί ένα περιστατικό πρέπει να αφορά κατάγματα κ.λπ. Τα υπόλοιπα, όπως τα στραμπουλήγματα, τα οποία είναι συχνά λόγω της κατάστασης των φορτηγών και των λακκουβών στους δρόμους, τα προσπερνούν», αναφέρει.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν παρά τους τραυματισμούς τους, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία τους. Επιπλέον, ορισμένα συμβάντα καταγράφονται ως τροχαία και όχι ως εργατικά, κάτι που αλλοιώνει την πραγματική εικόνα.

«Οι δρόμοι έχουν πολλές λακκούβες και τα φορτηγά τραντάζονται. Με το νέο πλαίσιο, αν το σκαλοπάτι χτυπήσει κάπου ή αν κάποιο όχημα πέσει πάνω μας, θεωρείται τροχαίο και όχι εργατικό ατύχημα».

Σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στην απουσία συστηματικής καταγραφής επαγγελματικών ασθενειών. «Είμαστε όλοι καταπονημένοι. Κυριαρχούν τα μυοσκελετικά προβλήματα, ενώ είμαστε εκτεθειμένοι και σε ό,τι εισπνέουμε».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα μέσα ατομικής προστασίας, τα οποία, όπως καταγγέλλεται, δεν έχουν δοθεί στους εργαζόμενους εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να τα αγοράζουν οι ίδιοι.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση του στόλου των απορριμματοφόρων δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους. Οι συχνές βλάβες, η έλλειψη βασικού εξοπλισμού ασφαλείας και η συνεχής χρήση των οχημάτων χωρίς επαρκή συντήρηση επιβαρύνουν το έργο των εργαζομένων.

«Η συντήρηση έχει ιδιωτικοποιηθεί και δεν επαρκούν τα φορτηγά… Οχήματα χαλάνε στη μέση της βάρδιας… σε κάποια οχήματα λείπουν κάμερες οπισθοπορείας και πολλές φορές δεν λειτουργούν τα φώτα στις νυχτερινές βάρδιες». Το αποτέλεσμα είναι μια καθημερινότητα με έντονη καταπόνηση και αυξημένο ρίσκο.

«Είμαστε σε οριακό σημείο. Υπάρχει κίνδυνος να συμβεί το μοιραίο».

Από την πλευρά της διοίκησης, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Λάζαρος Ζαχαριάδης αναγνωρίζει ότι η τελευταία διανομή ΜΑΠ έγινε το 2023, ωστόσο υποστηρίζει πως δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία από εργαζόμενο για έλλειψη εξοπλισμού. «Εμείς ως υπηρεσία δεν έχουμε λάβει κάποια αναφορά από εργαζόμενο που να λέει ότι δεν έχει ΜΑΠ και πως τα αγοράζει ο ίδιος».

Όπως σημειώνει, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για νέες προμήθειες, ενώ σε ό,τι αφορά τα οχήματα, ο δήμος διαθέτει συνολικά 119 απορριμματοφόρα, με καθημερινή διαθεσιμότητα περίπου στο 65-70%.

Για τα εργατικά ατυχήματα, η διοίκηση υποστηρίζει πως καταγράφονται συστηματικά και αποδίδει μέρος τους σε εργαζόμενους ορισμένου χρόνου ή μεγαλύτερης ηλικίας.

«Εμείς ό,τι και αν προκύψει ως υπηρεσία το καταγράφουμε ως εργατικό ατύχημα γιατί θέλουμε να έχουμε πλήρη και σαφή εικόνα… ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τα ατυχήματα αυτά».

Πηγή: Thesspost.gr