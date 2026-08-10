Εξήντα παραβάσεις διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ελέγχων για τη χρήση προστατευτικού κράνους που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν 808 έλεγχοι στην Ημαθία, το Κιλκίς, την Πέλλα, την Πιερία, τις Σέρρες και τη Χαλκιδική, ενώ οι παραβάσεις αφορούσαν σε οδηγούς δικύκλων (35 από αυτές), σε οδηγούς ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (21) και σε επιβάτες δικύκλων (δύο).

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών.

Συγκεκριμένα προβλέπονται 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες, για τη σχετική παράβαση από οδηγούς δικύκλων, ενώ οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τους οδηγούς που δεν μεριμνούν για την ασφάλεια των επιβατών.

Προβλέπονται ακόμη 350 ευρώ πρόστιμο για επιβάτες δικύκλων και 30 ευρώ πρόστιμο για τους οδηγούς των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων.