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Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, χθές Δευτέρα 27 Ιουλίου, κατά τις απογευματινές ώρες, 70χρονος άνδρας για παραβάσεις του ΚΟΚ.

Ο άνδρας συνελήφθη αφού νωρίτερα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με δίκυκλο στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη και αποχώρησε από το σημείο.

Από το τροχαίο ατύχημα προήλθε ο τραυματισμός του οδηγού της μηχανής.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.