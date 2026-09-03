Συνολικά 74 κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, αντιμέτωποι με κατηγορίες για την εμπλοκή τους σε εκτεταμένο κύκλωμα που «φούσκωνε» ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται γιατροί, διοικητικοί υπάλληλοι των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και ιδιώτες, οι οποίοι φέρονται να χρηματίζονταν με ποσά έως και 2.000 ευρώ ανά περίπτωση.

Η εκδίκαση των πλημμελημάτων αναβλήθηκε για τον ερχόμενο Ιανουάριο, ενώ στα τέλη του μήνα αναμένεται να διεξαχθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η κύρια δίκη για τα κακουργήματα της υπόθεσης.

Το προφίλ των κατηγορουμένων

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθονται κυρίως γιατροί, διοικητικοί υπάλληλοι των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καθώς και ιδιώτες αιτούντες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι γιατροί και οι υπάλληλοι, σε συνεργασία μεταξύ τους και ύστερα από απαίτηση των ιδιωτών ασθενών, αύξαναν τεχνητά τα ποσοστά αναπηρίας. Στόχος ήταν οι ασθενείς να θεμελιώνουν δικαίωμα είτε για λήψη αναπηρικών συντάξεων είτε για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων.

Η παράνομη αυτή δραστηριότητα γινόταν έναντι αμοιβής, με το χρηματικό «αντίτιμο» να φτάνει ακόμη και τα 2.000 ευρώ για κάθε μεμονωμένη περίπτωση.

Η έρευνα των «αδιάφθορων» και οι κωδικές ονομασίες

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2021 από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας.

Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν στενά τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων για διάστημα επτά μηνών, από τον Μάιο έως και τον Δεκέμβριο του 2021.

Κατά τη διάρκεια των επισυνδέσεων και των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ειδικές κωδικές ονομασίες στις τηλεφωνικές τους επικοινωνίες κάθε φορά που αναφέρονταν στην αύξηση των ποσοστών αναπηρίας.

Η υπερασπιστική γραμμή

Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι γιατροί αρνούνται τις κατηγορίες, προβάλλοντας ως υπερασπιστικό ισχυρισμό ότι οι ίδιοι οι ασθενείς εξετάστηκαν μεταγενέστερα από δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές, οι οποίες τους υπαγαγαν σε ακόμα υψηλότερα ποσοστά αναπηρίας.

Σημειώνεται ότι η παρούσα δίκη αφορά αποκλειστικά το σκέλος των πλημμελημάτων. Η βασική δίκη για το βαρύτερο σκέλος της υπόθεσης, που περιλαμβάνει τις κακουργηματικές διώξεις, πρόκειται να διεξαχθεί στα τέλη του τρέχοντος μήνα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.