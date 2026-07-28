Στη φυλακή επιστρέφει ο 82χρονος από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ομολόγησε ότι πυρπόλησε και κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία του γιου του.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο σε δεύτερο βαθμό για εμπρησμό εκ προθέσεως και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Λαμβάνοντας υπόψη το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου, το δικαστήριο μείωσε την πρωτόδικη ποινή των 4 ετών και 3 μηνών σε φυλάκιση 3 ετών και 2 μηνών, χωρίς τη δυνατότητα αναστολής ή μετατροπής.

Παρότι η νομοθεσία του παρείχε το δικαίωμα να αιτηθεί την έκτιση της ποινής κατ’ οίκον λόγω της προχωρημένης ηλικίας του, ο ίδιος επέλεξε να επιστρέψει στο κατάστημα κράτησης όπου βρίσκεται από τον περασμένο Νοέμβριο.

Εξηγώντας τη στάση του στους δικαστές, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σπίτι του και να «φυλακίσει» μαζί του τη σύζυγό του, διαβεβαιώνοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να βλάψει κανέναν.

Στην απολογία του, ο ηλικιωμένος παραδέχθηκε ότι προέβη συνειδητά στην πράξη, εκφράζοντας τη μεταμέλειά του και ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του παιδιού του.

Υποστήριξε ότι ο γιος του ήταν επί χρόνια χρήστης ουσιών, γεγονός που δημιουργούσε συνεχή οικογενειακά προβλήματα, ενώ διευκρίνισε πως πριν βάλει τη φωτιά, βεβαιώθηκε ότι το σπίτι ήταν άδειο.

Παρά το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία αναφέρθηκε πως είχε πυρπολήσει και το σπίτι του δεύτερου γιου του —υπόθεση που δεν έφτασε στο ακροατήριο— ο 82χρονος δήλωσε ότι δεν τρέφει εχθρότητα προς τα παιδιά του και εξέφρασε την ευχή να μπορέσουν κάποια στιγμή να γίνουν ξανά οικογένεια.