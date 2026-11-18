Σε κάθειρξη επτά ετών και χρηματική ποινή 7.000 ευρώ καταδικάστηκε 84χρονη στη Θεσσαλονίκη, καθώς κρίθηκε ένοχη για εμπορία ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση σε βάρος μιας 24χρονης εξαρτημένης από τα ναρκωτικά, καθώς και για μαστροπεία σε βάρος δύο ακόμη γυναικών.

Λόγω της προχωρημένης ηλικίας της, το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κατ’ οίκον, χορηγώντας παράλληλα αναστολή εκτέλεσης ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Το χρονικό της κακοποίησης και της εξάρτησης

Πίσω από τη δικαστική απόφαση αναδεικνύεται η σκληρή πραγματικότητα της 24χρονης, μητέρας ενός ανήλικου παιδιού, η οποία βρέθηκε από νεαρή ηλικία εγκλωβισμένη σε έναν φαύλο κύκλο κακοποίησης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα ξεκίνησαν όταν σύναψε σχέση με έναν άνδρα πέντε χρόνια μεγαλύτερό της —ο οποίος επίσης κατηγορήθηκε για την υπόθεση, αλλά πλέον δε βρίσκεται στη ζωή— ο οποίος την εξανάγκαζε να συνευρίσκεται με άνδρες έναντι αμοιβής και την οδήγησε στη χρήση ηρωίνης.

Η εξάρτηση περιόρισε δραματικά τα περιθώρια διαφυγής της. Για να εξασφαλίζει τη δόση της, η νεαρή γυναίκα κατέφυγε στην 84χρονη. Όπως προέκυψε από την κατάθεσή της στους αστυνομικούς, η οποία αναγνώστηκε στο ακροατήριο, καθώς η ίδια δεν εμφανίστηκε στη δίκη, ζητούσε προκαταβολικά χρήματα από την ηλικιωμένη για να αγοράσει ναρκωτικά, με την υποχρέωση να τα επιστρέφει εκδιδόμενη.

Η εισαγγελική αγόρευση και η έφοδος στον Βαρδάρη

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας της έδρας χαρακτήρισε την υπόθεση «θλιβερή», επισημαίνοντας ότι η κατηγορούμενη εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την ευάλωτη θέση και την εξάρτηση του θύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η αμοιβή για κάθε συνεύρεση έφτανε σε ορισμένες περιπτώσεις μόλις τα 10 ευρώ.

Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε το 2022, ύστερα από καταγγελία στο Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε αστυνομική έφοδος σε μισθωμένο διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδαρίου, όπου κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό, ατζέντες, συσκευασίες προφυλακτικών και ερωτικά βοηθήματα.

Οι ισχυρισμοί της κατηγορουμένης

Στην απολογία της, η 84χρονη αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Υποστήριξε ότι ουδέποτε εξανάγκασε την 24χρονη να εκδοθεί, ισχυριζόμενη πως η νεαρή γυναίκα επισκεπτόταν το διαμέρισμά της περιστασιακά ως οικιακή βοηθός, μέχρι τη στιγμή που η ίδια αποφάσισε να την απομακρύνει.

Οι ισχυρισμοί της, ωστόσο, δεν έπεισαν το δικαστήριο, το οποίο προχώρησε στην καταδίκη της.