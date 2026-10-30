Με έξωση από το σπίτι της απειλείται μια 92χρονη πολύτεκνη μητέρα με ποσοστό αναπηρίας 87% στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης.

Η προγραμματισμένη για σήμερα (30/10) έξωση αναβλήθηκε χάρη στη μαζική κινητοποίηση σωματείων, γειτόνων και φορέων αλληλεγγύης.

Το ακίνητο είχε εκπλειστηριαστεί το 2021 και πέρασε στα χέρια τραπεζικού ιδρύματος λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανείου σε ελβετικό φράγκο που είχαν λάβει τα παιδιά της πριν από την οικονομική κρίση, ενώ μετά τη σημερινή παρέμβαση δόθηκε παράταση και αναμένεται να εξεταστεί το αίτημα αναστολής της εκτέλεσης.

Ο πλειστηριασμός και η προσωρινή αναβολή της έξωσης

Η ηλικιωμένη γυναίκα, η κυρία Παρθένα, διαμένει στην ίδια κατοικία από το 1960, εδώ και 64 χρόνια, ωστόσο κλήθηκε να εγκαταλείψει την κατοικία, καθώς το ακίνητο βγήκε σε πλειστηριασμό το 2021 και περιήλθε στην ιδιοκτησία τράπεζας.

Η διαδικασία απομάκρυνσης είχε οριστεί για σήμερα, ωστόσο η παρουσία εργατικών σωματείων, συλλογικοτήτων και περιοίκων απέτρεψε την υλοποίησή της. Η εκτέλεση αναβλήθηκε και αποφασίστηκε να δοθεί παράταση, προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως το επίσημο αίτημα αναστολής που έχει καταθέσει η οικογένεια.

«Το έκλεψα από κανέναν;»

Η 92χρονη, μιλώντας στην Voria.gr, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το έκλεψα από κανέναν; Αυτό είναι το σπίτι μου».

Ο γιος της, Θεοδόχος, ο οποίος ζει στο ίδιο ακίνητο επί 54 χρόνια και είχε ήδη αρχίσει να μαζεύει τα πράγματα της οικογένειας υπό την άμεση απειλή της απομάκρυνσης, εξήγησε το ιστορικό της κυριότητας:

«Η μητέρα μου ζει εδώ από το 1960 και έχει θεμελιώσει το δικαίωμα της χρησικτησίας. Το σπίτι αγοράστηκε απο κοινού με τον πατέρα μου και, όταν ο ίδιος έφυγε από τη ζωή, το σπίτι μοιράστηκε σε εμένα και την αδελφή μου».

Όπως είπε ο ίδιος, το 2007 η τράπεζα τους προσέγγισε προτείνοντας κατασκευαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ συνδεδεμένο με ελβετικό φράγκο. Με την έλευση της βαθιάς οικονομικής κρίσης, η οικογένεια αδυνάτησε να συνεχίσει την ομαλή εξυπηρέτηση των δόσεων, οδηγώντας στην απώλεια της οικίας:

«Η τράπεζα δεν δίνει σημασία, δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο, ούτε κοινωνική ευαισθησία ούτε ανθρωπισμό».

Κινητοποίηση σωματείων και απαίτηση για νομική προστασία

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, μέλη της Επιτροπής των Εργατικών Σωματείων ενάντια στους πλειστηριασμούς.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Γιάννης Κουρμούλης, ανέδειξε το κενό προστασίας των ευάλωτων πολιτών, επισημαίνοντας:

«Θα πρέπει να υπάρχει νομική προστασία, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια υπερήλικη γυναίκα με αυτό το ποσοστό».

Ο κ. Κουρμούλης έκανε γνωστό ότι μετά από επικοινωνία της Επιτροπής με την τράπεζα και τη διαβίβαση σχετικού αιτήματος, συμφωνήθηκε η χορήγηση παράτασης, τονίζοντας πως:

«Αυτή η μικρή μάχη κερδήθηκε απο τη γειτονιά και τον λαό».

Μετά την αποχώρηση των αρμοδίων και την αναστολή της διαδικασίας, οι συγκεντρωμένοι γείτονες και διαδηλωτές βοήθησαν να μεταφερθούν τα υπάρχοντα της οικογένειας πίσω στο εσωτερικό της οικίας, παραμένοντας ωστόσο σε ετοιμότητα ενόψει της επόμενης κινητοποίησης συμπαράστασης.