Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το ατύχημα καταγράφηκε στις 09:30 στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στο ρεύμα προς το κέντρο, στο ύψος της ΔΥΠΑ.

Κάτω από συνθήκες που διερευνούνται ένα αυτοκίνητο καρφώθηκε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού και σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο φέρεται να ενεπλάκη και τρίτο όχημα.

Βίντεο από το σημείο της σύγκρουσης:

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με σκοπό να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό ενός ατόμου από το ΙΧ που έπεσε πάνω στο βαρύ όχημα. Ο ηλικιωμένος τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο πραγματοποιείται με δυσκολία ενώ υπάρχουν αναφορές για ουρές χιλιομέτρων.

Πηγή: Thestival