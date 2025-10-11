Δύο παιδιά παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με συνέπεια να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το thestival, το τροχαίο έγινε γύρω στις 20:40 στην Τριανδρία. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο που κινείτο στην οδό Ελευθερίας, παρέσυρε τα δύο παιδία ηλικίας 9 και 10 ετών.

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς”. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα τραύματά τους δεν εμπνέουν ανησυχία και δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο η ζωή τους.

Σημειώνεται πως η οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο.