Παραδόθηκε στην Αστυνομία ο 23χρονος που αναζητούνταν ως ύποπτος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι του επιτέθηκαν πέντε άτομα ενώ και οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι όντως φέρει χτυπήματα. Ο ίδιος λέει ότι δεν είχε μαχαίρι μαζί του και ότι βρήκε κάποιο μαχαίρι στο οδόστρωμα και με αυτό χτυπούσε όποιον έβρισκε μπροστά του.

Το χρονικό της επίθεσης

Υπενθυμίζεται ότι ο 20χρονος έχασε τη ζωή του τις πρώτες ώρες της Παρασκευής στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σε ένα επεισόδιο που αρχικά έλαβε τα χαρακτηριστικά οπαδικής βίας.

Ειδικότερα, στη γωνία Αργοναυτών και Παπαδημητρίου, λίγο πριν τις 22:30, τρία άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά έστησαν καρτέρι στον νεαρό, ο οποίος ήταν κάτοικος της γειτονιάς, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν πισώπλατα μπροστά στα μάτια γειτόνων. Το θύμα υπέστη βαριά τραύματα στον θώρακα και τον πνεύμονα.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση γύρω στις 22:00, ωστόσο σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου ο νεαρός παρέμεινε αιμόφυρτος στο έδαφος για περίπου πενήντα λεπτά. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν σε κρίσιμη κατάσταση και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης, άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα.

Τα κίνητρα της επίθεσης

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να είναι οπαδικά, καθώς ο 20χρονος που έχασε τη ζωή του ήταν οπαδός του ΠΑΟΚ ενώ ο 23χρονος που συνελήφθη είναι οπαδός του Άρη.

Πάντως, προς το παρόν, φαίνεται πίσω από το αιματηρό επεισόδιο να κρύβονται και άλλα κίνητρα χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει περί τίνος πρόκειται.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, δυο φίλοι του 20χρονου θύματος κατέθεσαν στις Αρχές ισχυριζόμενοι πως είχαν βγει βόλτα, περπατούσαν και ξαφνικά κάποιοι τους επιτέθηκαν, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ για αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση και ζητάει την αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη (14/3), ως φόρο τιμής στον οπαδό του δικέφαλου του Βορρά που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά. το βράδυ της Πέμπτης (12/3).

Παράλληλα, η ασπρόμαυρη ΚΑΕ εξέφρασε τη θλίψη της για το τραγικό γεγονός και έστειλε τη συμπαράστασή της στους οικείους του εκλιπόντα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τη βαθύτατη οδύνη και τη θλίψη της για τον αδόκητο χαμό ενός ακόμη νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ, που έχασε τη ζωή του με βίαιο τρόπο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μας στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. Ευχόμαστε να αποδοθεί άμεσα δικαιοσύνη για τον άδικο χαμό του.

Καμία νίκη, καμία αντιπαλότητα και καμία διαφορά δεν αξίζει περισσότερο από μία ανθρώπινη ζωή.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου φιλάθλου του ΠΑΟΚ, ζητήσαμε την αναβολή του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης.

Δυο τραύματα, ένα στην πλάτη και ένα στον θώρακα

Από τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής προκύπτει ότι δύο τραύματα που έγιναν με μαχαίρι, φέρει o 20χρονος που δέχτηκε δολοφονική επίθεση χτες σε δρόμο της Καλαμαριάς. ύμφωνα με ρεπορτάζ του thestival, το θύμα φέρει ένα τραύμα αριστερά μπροστά στον θώρακα κι ένα δεύτερα δεξιά πίσω στην πλάτη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη σορό του 20χρονου που έχει ήδη μεταφερθεί στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, έχει γίνει λήψη δειγμάτων για τοξικολογικές και DNA εξετάσεις ενώ σύμφωνα με απόφαση της καθηγήτριας Ιατρικής και Διευθύντριας της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, Λήδας Κοβάτση αναμένεται να γίνει αξονική στη σορό προκειμένου να εξεταστεί ενδελεχώς και στη συνέχεια να γίνει η νεκροψία- νεκροτομή.

Σημειώνεται ότι αναμένεται να γίνει η αξονική την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 8 το πρωί στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» ενώ εξετάζεται αν μπορεί να βρεθεί άλλο νοσοκομείο της πόλης που να διενεργήσει νωρίτερα την αξονική και να προχωρήσει η νεκροψία- νεκροτομή.

