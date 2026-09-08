Σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου ελάχιστα εικοσιτετράωρα πριν από το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή μεταφορά 16.500 μαθητών, ανάμεσα στους οποίους και 1.300 μαθητές ΑμεΑ.

Αξιοποιώντας τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που εγκρίνει πρόσθετη, δεύτερη αύξηση στην ελάχιστη αποζημίωση, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ξεκινά από την Τετάρτη απευθείας οικονομικές διαπραγματεύσεις με τους λεωφορειούχους για το σύνολο των 470 σχολικών δρομολογίων.

Οι επαγγελματίες έχουν προθεσμία έως το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου για να δηλώσουν ενδιαφέρον.

Απευθείας διαπραγματεύσεις για 470 δρομολόγια

Η ανάγκη για άμεση παρέμβαση κατέστη επιτακτική όταν ο τρίτος κατά σειρά διαγωνισμός της Περιφέρειας κηρύχθηκε άγονος για τη συντριπτική πλειοψηφία των γραμμών, καθώς εκδηλώθηκε ενδιαφέρον μόνο από το ΚΤΕΛ και αυτό για μόλις 41 από τα συνολικά 470 δρομολόγια του νομού.

Με βάση το νέο εγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, η Περιφέρεια προχωρά από την Τετάρτη (09/09) σε απευθείας οικονομικές διαπραγματεύσεις με τους συλλογικούς φορείς και τους μεμονωμένους λεωφορειούχους.

Οι λεωφορειούχοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως τις δηλώσεις ενδιαφέροντος στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας έως το μεσημέρι της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026.

Στόχος είναι η άμεση ανάληψη του συνόλου των 470 δρομολογίων για τη μεταφορά 500 μαθητών, με απόλυτη προτεραιότητα στους 1.300 μαθητές ΑμεΑ.

Κώστας Γιουτίκας: «Τα δρομολόγια πρέπει να ξεκινήσουν την Παρασκευή»

Ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ενημέρωσε αναλυτικά τους εκπροσώπους των λεωφορειούχων για τη διπλή αύξηση στις αποζημιώσεις, ζητώντας την επίδειξη κοινωνικής ευθύνης ώστε κανένα παιδί να μην μείνει εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

«Έχουμε φτάσει στο παρά πέντε για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, έχοντας εξαντλήσει όλα τα μέσα και όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες για την εξεύρεση λύσης. Η αποζημίωση που προβλέπεται πλέον για τη μεταφορά των μαθητών στον νομό Θεσσαλονίκης δεν έχει καμία σχέση με την αποζημίωση που καταβαλλόταν έως τον Ιούνιο. Η μεταφορά αποτελεί απόλυτο και αναφαίρετο δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους. Τα δρομολόγια πρέπει να ξεκινήσουν την Παρασκευή», υπογράμμισε ο κ. Γιουτίκας.